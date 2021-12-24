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Когда в Нижнем Новгороде отменят масочный режим? Ответил Мелик-Гусейнов

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Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал, когда в регионе возможна отмена масочного режима. Об этом стало известно из ответа министра на вопрос подписчика в Instagram.

 

Житель Нижнего Новгорода в комментариях в социальной сети задал вопрос о возможной отмене масочного режима, который предполагает ношение средств защиты в общественных местах.

«Когда-то, я уверен, отменят», — заявил Мелик-Гусейнов.

Напомним, ранее стало известно, сколько школ и детских садов Нижнего Новгорода и области полностью или частично закрыты на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19.

 

 

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Фото: pexels

 

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