Когда в Нижнем Новгороде отменят масочный режим? Ответил Мелик-Гусейнов

Житель Нижнего Новгорода в комментариях в социальной сети задал вопрос о возможной отмене масочного режима, который предполагает ношение средств защиты в общественных местах.

«Когда-то, я уверен, отменят», — заявил Мелик-Гусейнов.

Напомним, ранее стало известно, сколько школ и детских садов Нижнего Новгорода и области полностью или частично закрыты на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19.

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Фото: pexels