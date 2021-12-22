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Наука и образование

Сколько школ и детских садов Нижнего Новгорода закрыты на карантин? Рассказываем

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В Нижегородской области почти половина школ и детских садов полностью или частично закрыты. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

 

Региональные образовательные организации частично (и полностью) закрылись на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19. Так, регистрация новых случаев достигает около 7% за неделю. 40% школ и детский садов прекратили занятия стараясь снизить темпы распространения вируса.

Отмечается, что в регионе от гриппа привито 1,5 миллиона человек, более 260 тысяч — дети.

По словам медицинских специалистов, чтобы уберечься от вируса необходимо:

  • использовать защитные маски
  • избегать скопления людей
  • мыть руки и промывать нос после посещения общественных мест
  • принимать витамин С

Напомним, В Нижегородской области начнется вакцинация детей против коронавирусной инфекции. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. По его словам, примерно 4% от общего числа заболевших COVID-19 в Нижегородской области — это дети.

 

 

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Фото: pexels

 

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