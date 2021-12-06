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Новая партия вакцины «Спутник Лайт» поступила в Нижний Новгород

В Нижегородскую область поступила партия вакцины «Спутник Лайт» — 85 200 тысяч доз. Об этом сообщает министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

 

Всего Нижегородская область получила 479 488 доз этой вакцины.

Напомним, ранее Мелик-Гусейнов рассказал о новом штамме COVID-19. Он из ЮАР и, кажется, намного опаснее существующих. Кроме того, поликлиники Нижегородской области начали применять экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию.

 

 

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Фото: https://tass.ru

 

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