Нижегородская телебашня загорится красной лентой. Подсветка появится в день борьбы со СПИДом

На световом фасаде телебашни символ борьбы с ВИЧ-инфекцией — красную ленту — можно будет увидеть с 18.00 до 19.30.

«В последние 2 года внимание общества сосредоточено на пандемии, вызванной коронавирусом, что не дает повода забывать о ВИЧ-инфекции, которая все еще уносит сотни тысяч жизней во всем мире», — добавили в управлении Роспотребнадзора.

Напомним, ранее нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД по результатам всероссийского конкурса занял первое место в номинации «Прорыв в профилактике».

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels