Нижегородская телебашня загорится красной лентой. Подсветка появится в день борьбы со СПИДом

Сегодня, 1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом на нижегородской телебашне появится подсветка в виде красной ленты. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
На световом фасаде телебашни символ борьбы с ВИЧ-инфекцией — красную ленту — можно будет увидеть с 18.00 до 19.30.
«В последние 2 года внимание общества сосредоточено на пандемии, вызванной коронавирусом, что не дает повода забывать о ВИЧ-инфекции, которая все еще уносит сотни тысяч жизней во всем мире», — добавили в управлении Роспотребнадзора.
Напомним, ранее нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД по результатам всероссийского конкурса занял первое место в номинации «Прорыв в профилактике».
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Фото: pexels
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