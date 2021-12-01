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Нижегородская телебашня загорится красной лентой. Подсветка появится в день борьбы со СПИДом

Сегодня, 1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом на нижегородской телебашне появится подсветка в виде красной ленты. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

 

На световом фасаде телебашни символ борьбы с ВИЧ-инфекцией — красную ленту — можно будет увидеть с 18.00 до 19.30.

«В последние 2 года внимание общества сосредоточено на пандемии, вызванной коронавирусом, что не дает повода забывать о ВИЧ-инфекции, которая все еще уносит сотни тысяч жизней во всем мире», — добавили в управлении Роспотребнадзора.

Напомним, ранее нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД по результатам всероссийского конкурса занял первое место в номинации «Прорыв в профилактике».

 

 

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Фото: pexels

 

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