Нижегородский СПИД–центр признан лучшим в России

Нижегородский областной центр по борьбе со СПИД занял первое место в номинации «Прорыв в профилактике», став лучшей медицинской организацией в России, борющейся с ВИЧ и инфекционными заболеваниями. Главный врач учреждения Соломон Апоян рассказал, что в конкурсе самую высокую оценку получило профилактическое направление работы центра.

«Мы придумываем и реализовываем интересные проекты для разных слоев населения, разных возрастных групп. Наши специалисты проводят профилактические семинары и тестирования для школьников, студентов и сотрудников организаций по всему региону», — отметил Соломон Апоян.





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Фото: pexels.