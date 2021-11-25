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Здоровье

В медучреждениях Нижнего можно пройти экспресс-тестирование на COVID-19

Поликлиники Нижегородской области начали применять экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию. Об этом министр здравоохранения области Давид Мелик-Гусейнов сообщил в своем Instagram-аккаунте.

 

По словам министра, экспресс-тестирование делают в Нижегородской области уже более двух месяцев. Отмечается, что ранее их использовали только при экстренной госпитализации в лечебные организации, теперь же будут применять и в поликлиниках.

«В настоящее время экспресс-тесты начинают использовать в поликлиниках области для оперативного принятия решения о маршрутизации», — отметил министр.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области объявил об изменениях коронавирусных ограничений. Так, с 26 ноября — общепит, кинотеатры, музеи, фитнес-центры, бани, библиотеки и гостиницы смогут самостоятельно решать, оставлять ли систему QR-кодов.

 

 

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Фото: pexels

 

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