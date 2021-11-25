Covid-послабления в Нижнем. В музеи и общепит теперь можно без QR-кодов

Губернатор Нижегородской области объявил об изменениях коронавирусных ограничений. Об этом Глеб Никитин сообщил в Instagram. Так, с 26 ноября — общепит, кинотеатры, музеи, фитнес-центры, бани, библиотеки и гостиницы смогут самостоятельно решать, оставлять ли систему QR-кодов.
автор фото — Андрей Орехов
«Прошел месяц с введения у нас нерабочих дней. Сработало. Занятые койки снизились с 9,7 тысяч до 6,1 тысяч. Запас прежний — 20%. Мы снижаемся уже стабильно с начала ноября. Считаем, что текущий момент позволяет смягчить ряд ограничений», — говорится в сообщении.
Изменения вступят в силу с 26 ноября.
«Общепит, кинотеатры, музеи, фитнес и бани, библиотеки, гостиницы могут сами решить, оставить ли пропуск по кодам. Если оставить, то снимаются некоторые ограничения. Принять такое решение может любая организация», — отметил Глеб Никитин.
Кроме того, по его словам, допуск по QR-кодам и «Мультипассам» остается для массовых мероприятий, объектов спорта, торговых центров и театрально-выставочных организаций.
Напомним, ранее сообщалось, что нижегородцы, которые переболели COVID-19, но не обращались к врачам, могут получить QR-код. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте больницы № 28.
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