Covid-послабления в Нижнем. В музеи и общепит теперь можно без QR-кодов

«Прошел месяц с введения у нас нерабочих дней. Сработало. Занятые койки снизились с 9,7 тысяч до 6,1 тысяч. Запас прежний — 20%. Мы снижаемся уже стабильно с начала ноября. Считаем, что текущий момент позволяет смягчить ряд ограничений», — говорится в сообщении.

Изменения вступят в силу с 26 ноября.

«Общепит, кинотеатры, музеи, фитнес и бани, библиотеки, гостиницы могут сами решить, оставить ли пропуск по кодам. Если оставить, то снимаются некоторые ограничения. Принять такое решение может любая организация», — отметил Глеб Никитин.

Кроме того, по его словам, допуск по QR-кодам и «Мультипассам» остается для массовых мероприятий, объектов спорта, торговых центров и театрально-выставочных организаций.

Напомним, ранее сообщалось, что нижегородцы, которые переболели COVID-19, но не обращались к врачам, могут получить QR-код. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте больницы № 28.

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