«Переносится тяжелее»: Мелик-Гусейнов рассказал, как протекает повторное заражение COVID-19

Министр здравоохранения поделился данными международных исследований, посвященных коронавирусной инфекции. По словам Давида Мелик-Гусейнова, учитывая их, нужно вакцинироваться и ревакцинироваться.

«Через 12 месяцев после легкого или бессимптомного заболевания специфические В-клетки памяти имеют лишь 51,2% человек к Уханьскому штамму вируса и около 16,2% к "Дельте"».

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижегородскую область поступила партия вакцины «Спутник Лайт» — больше 112 тысяч доз.

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Фото: pexels