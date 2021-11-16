«Переносится тяжелее»: Мелик-Гусейнов рассказал, как протекает повторное заражение COVID-19

Министр здравоохранения Нижегородской области отметил, что повторное заболевание коронавирусной инфекцией переносится тяжелее. Такие выводы были сделаны после изучения международных исследований. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.
Министр здравоохранения поделился данными международных исследований, посвященных коронавирусной инфекции. По словам Давида Мелик-Гусейнова, учитывая их, нужно вакцинироваться и ревакцинироваться.
«Через 12 месяцев после легкого или бессимптомного заболевания специфические В-клетки памяти имеют лишь 51,2% человек к Уханьскому штамму вируса и около 16,2% к "Дельте"».
Напомним, ранее сообщалось, что в Нижегородскую область поступила партия вакцины «Спутник Лайт» — больше 112 тысяч доз.
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Фото: pexels
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