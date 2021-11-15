В Нижегородскую область поступила большая партия вакцины «Спутник Лайт» — 112 тысяч доз

В Нижегородскую область поступила партия вакцины «Спутник Лайт» — больше 112 тысяч доз. Об этом сообщает министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
Министр здравоохранения уточнил, что вакцину уже развозят по медицинским учреждениям. О наличии вакцины нижегородцам следует уточнять в медучреждениях.
Напомним, ранее сообщалось, что в Московском районе Нижнего Новгорода откроется новый вакцинальный пункт на улице Павла Орлова, 10. Он начнет работать с 1 ноября.
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Фото: Shutterstock.com
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