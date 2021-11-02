Стало известно, когда наступит пик четвертой волны COVID-19 в Нижнем

По словам министра здравоохранения, если нерабочие дни стабилизируют ситуацию с коронавирусом, то пик заболеваемости ожидается уже в середине ноября.

«Если мы нарушим все эти правила, будем опять ездить в автобусах без масок, будем общаться, посещать массовые мероприятия, не соблюдать дистанцию и не вакцинироваться, то вполне вероятно мы не сможем выйти из четвертой волны, а после Нового года войдем в пятую волну, которая будет еще более агрессивная, чем четвертая», — добавил Давид Мелик-Гусейнов.

Кроме того, он рассказал, что введение нерабочих дней снизило загруженность медицинских учреждений региона. Так, сейчас для лечения зараженных коронавирусом свободно 18% коечного фонда.

Напомним, ранее сообщалось, что пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах продолжат работать. Они развернуты в семи ТЦ города. Прививку можно сделать в «Фантастике», «Небе», «Меге», «Седьмом небе», «Индиго», «Муравье» и в гипермаркете «Максидом».

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Фото: pexels