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В Московском районе откроют новый пункт вакцинации от COVID-19. Он будет работать с 1 ноября

В Московском районе Нижнего Новгорода откроется новый вакцинальный пункт на улице Павла Орлова, 10. Он начнет работать с 1 ноября. Об этом сообщается на странице городской больницы № 28 в Instagram.

 

Пункт будет работать с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00. Записаться все желающие смогут через портал «Госуслуги» или по телефону 8 (601) 234-00-28.

Напомним, ранее стало известно, что пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах продолжат работать. Прививку можно сделать в «Фантастике», «Небе», «Меге», «Седьмом небе», «Индиго», «Муравье» и в гипермаркете «Максидом».

 

 

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Фото: pexels

 

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