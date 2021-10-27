В Московском районе откроют новый пункт вакцинации от COVID-19. Он будет работать с 1 ноября

Пункт будет работать с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00. Записаться все желающие смогут через портал «Госуслуги» или по телефону 8 (601) 234-00-28.

Напомним, ранее стало известно, что пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах продолжат работать. Прививку можно сделать в «Фантастике», «Небе», «Меге», «Седьмом небе», «Индиго», «Муравье» и в гипермаркете «Максидом».

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Фото: pexels