«Тяжелее третьей»: Мелик-Гусейнов рассказал, какой будет четвертая волна COVID-19

По его словам, четвертая волна распространения инфекции ожидается в конце сентября. Заболеваемость в других странах уже в течение месяца поднимается.

«С каждой волной система напрягается все больше и больше. Если мы вспомним первую волну и сопоставим с тем, что было в третью, — это небо и земля», — сказал Давид Мелик-Гусейнов.

Кроме того, он добавил, что резкий подъем заболеваемости наблюдается даже в странах с высоким уровнем вакцинации. По его словам, в третью волну стало больше «тяжелых» пациентов, а инфекционные процессы в организме значительно ускорились.

В Нижегородскую область за время борьбы с пандемией поступило более 1 000 000 доз вакцины против коронавирусной инфекции.

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Фото: pexels