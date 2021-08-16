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Более миллиона доз вакцин от COVID-19 поступило в Нижегородскую область за все время борьбы с пандемией

В Нижегородскую область за время борьбы с пандемией поступило более 1 000 000 доз вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает министра здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

 

  • фото — Shutterstock.com

     

По словам министра, вакцинировались уже более 850 тысяч жителей Нижнего Новгорода. Однако, Мелик-Гусейнов отметил, что поставок вакцин«КовиВак» в Нижегородскую область пока не ожидается.

Напомним, ранее в Нижний поступит новая партия вакцины «Спутник V». Новую партию вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) против коронавирусной инфекции доставят в Нижегородскую область через 2–3 дня.

 

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