Более миллиона доз вакцин от COVID-19 поступило в Нижегородскую область за все время борьбы с пандемией

По словам министра, вакцинировались уже более 850 тысяч жителей Нижнего Новгорода. Однако, Мелик-Гусейнов отметил, что поставок вакцин«КовиВак» в Нижегородскую область пока не ожидается.

Напомним, ранее в Нижний поступит новая партия вакцины «Спутник V». Новую партию вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) против коронавирусной инфекции доставят в Нижегородскую область через 2–3 дня.

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