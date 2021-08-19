Новый пункт вакцинации от Covid-19 откроется у Нижегородской канатки

Сейчас на территории Нижегородской области функционирует 141 вакцинальный пункт. В самом ведомстве уточнили, что на данный момент решается вопрос, с какой стороны — с нижегородской или с борской — устанавливать новый пункт.

«Где условия больше позволяют, что касается сроков, то, скорее всего, после юбилея Нижнего Новгорода», — добавили в Минздраве.

По словам Мелик-Гусейнова, количество мобильных пунктов в торговых центрах города увеличится.

«Мы привили на сегодняшний день около половины жителей от того плана, который ставился Нижегородской области. Кто-то переболел, детей не вакцинировали. Показатели успешные, но все-таки пока недостаточные. Мы должно дойти до коллективного иммунитета 80%. Масштаб заболеваемости осенью будет зависеть от вакцинальной активности», — добавил министр.

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Фото: prigorod.info