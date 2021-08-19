Новая партия вакцины от COVID-19 «КовиВак» поступила в Нижний Новгород

На фармбазу столицы Приволжья поступила партия вакцины «КовиВак» в количестве 2 340 доз.
В Нижегородскую область поставили 2 340 комплектов вакцины от коронавируса «КовиВак». Об этом сообщает сети министр здравоохранения области Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Instagram.
Сегодня, 19 августа, препараты начнут развозить по медицинским организациям.
Напомним, ранее сообщалось, что более миллиона доз вакцин от COVID-19 поступило в Нижегородскую область за все время борьбы с пандемией.
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Фото: pexels
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