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Новая партия вакцины от COVID-19 «КовиВак» поступила в Нижний Новгород

На фармбазу столицы Приволжья поступила партия вакцины «КовиВак» в количестве 2 340 доз.

 

В Нижегородскую область поставили 2 340 комплектов вакцины от коронавируса «КовиВак». Об этом сообщает сети министр здравоохранения области Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Instagram.

Сегодня, 19 августа, препараты начнут развозить по медицинским организациям.

Напомним, ранее сообщалось, что более миллиона доз вакцин от COVID-19 поступило в Нижегородскую область за все время борьбы с пандемией.

 

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Фото: pexels

 

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