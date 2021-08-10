В Нижний поступит новая партия вакцины «Спутник V»

Новую партию вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) против коронавирусной инфекции доставят в Нижегородскую область через 2–3 дня. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в Instagram.

Всего ожидается 44 000 комплектов доз.

По словам Мелик-Гусейнова, вакцин, которые сейчас есть в регионе, хватит еще на неделю. Добавив, что прививочные пункты работают и в выходные дни.

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Фото: pexels