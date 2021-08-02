В Нижегородскую область поступила большая партия вакцины «Спутник Лайт» — 38 тысяч доз

В Нижегородскую область поступила партия вакцины «Спутник Лайт» — 38 400 доз препарата. Об этом сообщает министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
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фото — Shutterstock.com
Министр здравоохранения уточнил, что вакцину уже развозят по медицинским учреждениям.
«Выводим из ковида 400 коек. Важно не снижать темпы вакцинации, чтобы не допустить резкого подъема заболеваемости осенью», — добавил Мелик-Гусейнов.
Напомним, ранее на фармбазу Нижнего Новгорода поступила новая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) в количестве 27 000 комплектов доз.
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