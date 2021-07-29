Новая партия вакцины «Спутник V» поступила в Нижний Новгород

В город поступила новая партия вакцины от COVID-19 «Спутник V» в количестве 27 000 комплектов доз. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов на личной странице в Instagram.

«Всего поставлено 788,3 тысячи доз. В Нижегородской области привились от ковида 733,4 тысячи человек. Спасибо, что боретесь вместе с нами», — добавил министр.

Напомним, ранее в Нижегородскую область поступила партия вакцины «Спутник Лайт» — 18 852 дозы препарата.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels