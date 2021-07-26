В Нижегородскую область поступила партия вакцины «Спутник Лайт» — более 18 тысяч доз

Сегодня, 26 июля, более 18 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» прибыло в Нижегородскую область. По словам Мелик-Гусейнова, вакцину будут использовать для ревакцинации и вакцинации ранее переболевших COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижний поступила новая партия вакцины «Спутник V» — более 60 тысяч доз.

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Фото: pexels