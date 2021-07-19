В Нижний поступила новая партия вакцины «Спутник V» — более 60 тысяч доз

По словам Мелик-Гусейнов, в область уже поступило 60 тысяч доз препарата.

«До 7 утра вакцину доставят в медучреждения Нижнего Новгорода, Дзержинска и Володарска. До 09:30 дозы должны прибыть в Кстово, до 12 часов — на Бор (сразу в восемь вакцинальных пунктов). А до 18:00 «Спутник V» должен появиться в других больницах крупных населенных пунктов», — отмечает министр

20 июля поставка ожидается в Заволжском, Сергачском и Варнавинском направлениях, а 21 июля вакцина придет в больницы Починковского и Шахунского направлений.

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