Новый пункт вакцинации от Covid-19 открылся в ТЦ «Максидом»

В торговом центре «Максидом» открылся мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в Instagram.
Новый мобильный пункт вакцинации располагается по адресу: улица Тугайская, 1 в Ленинском районе. Время работы пункта — с 10:00 до 17:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут посещать мероприятия по «Мультипассам 800». Новые пропуска для прохода на массовые мероприятия будут выдавать тем, кто привился от коронавируса.
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Фото: pexels
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