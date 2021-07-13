Новый пункт вакцинации от Covid-19 открылся в ТЦ «Максидом»

Новый мобильный пункт вакцинации располагается по адресу: улица Тугайская, 1 в Ленинском районе. Время работы пункта — с 10:00 до 17:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут посещать мероприятия по «Мультипассам 800». Новые пропуска для прохода на массовые мероприятия будут выдавать тем, кто привился от коронавируса.

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Фото: pexels