Нижний Новгород побил суточный рекорд по вакцинации

За сутки в Нижегородской области было привито более 14 000 человек. Министр также поблагодарил нижегородцев за ответственную борьбу с пандемией.

Положительный тем вакцинации среди жителей города и области отметил и глава региона Глеб Никитин. По данным главы Министерства здравоохранения, всего в Нижегородской области вакцинацию прошли уже порядка 469 тысяч человек человек.

Обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан была введена в регионе из-за роста заболеваемости Covid-19. Главный санитарный врач Нижегородской области Наталия Кучеренко подписала соответствующее постановление.