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В Нижегородской области вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан

Из-за роста заболеваемости Covid-19 в регионе вводят обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Главный санитарный врач Нижегородской области Наталия Кучеренко подписала соответствующее постановление.

 

Обязательной вакцинации подлежат сотрудники сфер:

  • торговли
  • театров и кинотеатров
  • салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов
  • фитнес-клубов и бассейнов
  • общественного питания и бытовых услуг
  • общественного транспорта и такси
  • образования, здравоохранения и соцзащиты
  • культурных, выставочных и просветительских мероприятий
  • ЖКХ и энергетики
  • развлекательных и детских центров

Кроме того, получить вакцину должны государственные и муниципальные служащие и сотрудники правоохранительных органов.

Руководителям организаций необходимо до 25 июля обеспечить вакцинацию не менее 60% сотрудников первым компонентом вакцины, а до 25 августа — вторым.

 

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Фото: pexels

 

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