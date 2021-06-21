В Нижегородской области вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан

Из-за роста заболеваемости Covid-19 в регионе вводят обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Главный санитарный врач Нижегородской области Наталия Кучеренко подписала соответствующее постановление.
Обязательной вакцинации подлежат сотрудники сфер:
- торговли
- театров и кинотеатров
- салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов
- фитнес-клубов и бассейнов
- общественного питания и бытовых услуг
- общественного транспорта и такси
- образования, здравоохранения и соцзащиты
- культурных, выставочных и просветительских мероприятий
- ЖКХ и энергетики
- развлекательных и детских центров
Кроме того, получить вакцину должны государственные и муниципальные служащие и сотрудники правоохранительных органов.
Руководителям организаций необходимо до 25 июля обеспечить вакцинацию не менее 60% сотрудников первым компонентом вакцины, а до 25 августа — вторым.
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Фото: pexels
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