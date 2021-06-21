В Нижегородской области вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан

Обязательной вакцинации подлежат сотрудники сфер:

торговли

театров и кинотеатров

салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов

фитнес-клубов и бассейнов

общественного питания и бытовых услуг

общественного транспорта и такси

образования, здравоохранения и соцзащиты

культурных, выставочных и просветительских мероприятий

ЖКХ и энергетики

развлекательных и детских центров

Кроме того, получить вакцину должны государственные и муниципальные служащие и сотрудники правоохранительных органов.

Руководителям организаций необходимо до 25 июля обеспечить вакцинацию не менее 60% сотрудников первым компонентом вакцины, а до 25 августа — вторым.

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Фото: pexels