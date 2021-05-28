Новый пункт вакцинации от Covid-19 открылся в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде открыли новый мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Он заработает на базе женской консультации Московского района. Об этом сообщает министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.
Пункт начал работать на базе женской консультации Московского района.
«Мы продолжаем повышать в регионе шаговую доступность вакцинации. Новый пункт на базе женской консультации — это совместный проект родильного дома №5 и городской клинической больницы №28. Вакцинировать там будут всех желающих, при отсутствии противопоказаний», — отмечает министр.
Кроме того, по его словам, Нижегородская область входит в десятку лучших регионов по вакцинации лиц старше 60 лет (более 53%).
Ранее сообщалось, что травматологические пункты Нижегородской области начнут работать по новой системе с 1 июня этого года.
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Фото: files.pravda-nn.ru
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