В ТЦ «Фантастика» открылся пункт вакцинации от Covid-19

Мобильный пункт в ТЦ «Фантастика» будет работать в будни с 14:00 до 16:00. Проводить вакцинацию будут сотрудники городской поликлиники №7. Предварительная запись на прививку не требуется.

Кроме того, с 21 апреля открылся пункт вакцинации в ТЦ «Индиго» (Казанское шоссе, 11). Пункт работает по будням с 16:00-19:00.

Ранее сообщалось, что пункт вакцинации от коронавируса открылся в нижегородском театре драмы имени Горького.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels