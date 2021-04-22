В ТЦ «Фантастика» открылся пункт вакцинации от Covid-19

Сегодня, 22 апреля, в торговом центре «Фантастика» откроется мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает региональный минздрав.
Мобильный пункт в ТЦ «Фантастика» будет работать в будни с 14:00 до 16:00. Проводить вакцинацию будут сотрудники городской поликлиники №7. Предварительная запись на прививку не требуется.
Кроме того, с 21 апреля открылся пункт вакцинации в ТЦ «Индиго» (Казанское шоссе, 11). Пункт работает по будням с 16:00-19:00.
Ранее сообщалось, что пункт вакцинации от коронавируса открылся в нижегородском театре драмы имени Горького.
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Фото: pexels
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