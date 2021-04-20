В театре драмы открылся пункт вакцинации от Covid-19

Сегодня, 20 апреля, в фойе нижегородского театра драмы открылся мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Всего в пункт завезли 1 тысячу доз препарата «Спутник V». Пункт будет работать со вторника по пятницу — с 10:00 до 14:00. Прививки будет делать бригада городской поликлиники №7.

Предварительная запись не нужна. При себе необходимо иметь — паспорт, медицинский и пенсионных полис.

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Фото: Никита Духник