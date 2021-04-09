В Нижегородской области пункты вакцинации от Covid-19 планируют открыть в автосалонах и банках

По его словам, в ближайшее время в Нижегородской области будут открываться удобные пространства для вакцинации — в торговых центрах, банках, автосалонах и других местах.

«Отрабатываем вместе с Роспотребнадзором и со всеми такие возможности. В ближайшее время порадуем жителей нашей области очень интересным форматом, который, я уверен, понравится многим!», — отметил Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее сообщалось, что в нижегородские медицинские учреждения на этой неделе поступит более 3200 доз вакцины «ЭпиВакКорона».

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Фото: exdec.ru