На этой неделе в Нижегородскую область поступит новая вакцина от Covid-19 «ЭпиВакКорона»

Вакцину разработали в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». «ЭпиВакКорона» поступит в регион на этой неделе, до 11 апреля.

Ранее сообщалось, что в торговых центрах Нижегородской области откроют пункты вакцинации против Covid–19.

«ЭпиВакКорона» вакцина от коронавируса COVID-19 зарегистрирована в России. Укол делается в плечевую область в районе дельтовидной мышцы. Вакцину вводят дважды с интервалом между вакцинацией от 14 до 21 дня.

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Фото: pexels