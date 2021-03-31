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В торговых центрах Нижегородской области откроют пункты вакцинации против Covid–19

Пункты вакцинации против коронавирусной инфекции откроются в торговых центрах Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

 

На данный момент уже получено разрешение Роспотребнадзора. Позже министерство сообщит о датах открытия и адресах.

Ранее сообщалось, что на третьем этапе снятия ограничений по Covid–19 в Нижегородской области откроют ночные бары и клубы. Об этом сообщил губернатор области Глеб Никитин, отвечая на вопрос подписчика в Instagram.


 

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Фото:pexels

 

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