В торговых центрах Нижегородской области откроют пункты вакцинации против Covid–19

На данный момент уже получено разрешение Роспотребнадзора. Позже министерство сообщит о датах открытия и адресах.

Ранее сообщалось, что на третьем этапе снятия ограничений по Covid–19 в Нижегородской области откроют ночные бары и клубы. Об этом сообщил губернатор области Глеб Никитин, отвечая на вопрос подписчика в Instagram.





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Фото:pexels