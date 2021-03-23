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Ночные клубы в Нижнем Новгороде откроются на третьем этапе снятия ограничений

На третьем этапе снятия ограничений по Covid–19 в Нижегородской области откроют ночные бары и клубы. Об этом сообщил губернатор области Глеб Никитин, отвечая на вопрос подписчика в Instagram.

 

С вопросом к главе региона о работе концертных площадок спросил нижегородец: «Что с концертами и танцпартерами? Во всех клубах активно проводятся дискотеки и вечеринки, где ничего не соблюдается».

Губернатор назван происходящее нарушением: «Ночные клубы не должны работать до наступления третьего этапа».


 

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Фото: pexels

 

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