Ночные клубы в Нижнем Новгороде откроются на третьем этапе снятия ограничений

На третьем этапе снятия ограничений по Covid–19 в Нижегородской области откроют ночные бары и клубы. Об этом сообщил губернатор области Глеб Никитин, отвечая на вопрос подписчика в Instagram.
С вопросом к главе региона о работе концертных площадок спросил нижегородец: «Что с концертами и танцпартерами? Во всех клубах активно проводятся дискотеки и вечеринки, где ничего не соблюдается».
Губернатор назван происходящее нарушением: «Ночные клубы не должны работать до наступления третьего этапа».
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Фото: pexels
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