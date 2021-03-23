Ночные клубы в Нижнем Новгороде откроются на третьем этапе снятия ограничений

С вопросом к главе региона о работе концертных площадок спросил нижегородец: «Что с концертами и танцпартерами? Во всех клубах активно проводятся дискотеки и вечеринки, где ничего не соблюдается».

Губернатор назван происходящее нарушением: «Ночные клубы не должны работать до наступления третьего этапа».





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Фото: pexels