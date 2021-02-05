В Нижегородской области стартовал проект «Школа здоровья – 800»

В рамках проекта в социальных сетях будут проходить круглые столы, где профессиональные эксперты прочтут лекции на актуальные темы.

«Наши ученые и врачи разработали учебно-методический комплекс материалов по формированию принципов и навыков здорового образа жизни у нижегородцев. Эти рекомендации от профессионалов помогут улучшить здоровье и повысить качество жизни населения региона», – отметил доктор медицинских наук и профессор Борис Шахов.

Ранее в Приволжском исследовательском медицинском университете разработали мобильное приложение, которое диагностирует меланому и рак кожи по фотографиям родинок.

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Фото: aloe–nature