Ученые из Нижнего Новгорода создали мобильное приложение для диагностики рака

Ученые создавали проект три года. Теперь приложение ProRodinki определяет по фото вероятность наличия меланомы или рака кожи, а в определенных случаях может направить к врачу для постановки более точного диагноза.

«Оно очень простое. Новообразования снимаются камерой телефона, после чего происходит анализ специально обученной нейронной сетью. Далее программа делает вывод, безопасное образование или нет. В базе уже есть около пяти тысяч изображений, но программа имеет возможность постоянного дополнения», — сообщили в центре диагностики и лечения опухоли кожи ПИМУ.

Приложение прошло испытания на базе ПИМУ, показав при этом чувствительность выше показателей среднестатистического врача-дерматолога. Анализ данных проводит нейросеть, которая обучалась на нескольких тысячах диагностированных случаев и работает под контролем врачей-экспертов.

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Фото: akclinic-kzn.ru