В Нижнем Новгороде можно записаться на вакцинацию от Covid–19 онлайн

Теперь нижегородцы смогут записаться на вакцинацию против коронавируса онлайн на портале «Госуслуг».
Для записи на вакцинацию онлайн необходимо:
- зайти на сайт «Госуслуг» и перейти в раздел «Вакцинация от Covid–19»
- нажать на кнопку «Записаться на вакцинацию», выбрать адрес пункта и указать дату и время
- если свободных мест нет, можно записаться в лист ожидания, и тогда сотрудники медучреждения свяжутся для уточнения возможной даты
Ранее сообщалось о поступлении в Нижегородскую область крупной партии вакцины «Спутник V».
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Фото: pixabay
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