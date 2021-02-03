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В Нижнем Новгороде можно записаться на вакцинацию от Covid–19 онлайн

Теперь нижегородцы смогут записаться на вакцинацию против коронавируса онлайн на портале «Госуслуг». 

 

Для записи на вакцинацию онлайн необходимо:

  • зайти на сайт «Госуслуг» и перейти в раздел «Вакцинация от Covid–19»
  • нажать на кнопку «Записаться на вакцинацию», выбрать адрес пункта и указать дату и время
  • если свободных мест нет, можно записаться в лист ожидания, и тогда сотрудники медучреждения свяжутся для уточнения возможной даты

Ранее сообщалось о поступлении в Нижегородскую область крупной партии вакцины «Спутник V».


 

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Фото: pixabay

 

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