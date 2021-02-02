В Нижегородскую область поступила большая партия вакцины «Спутник V»

Глеб Никитин рассказал, что новая партия вакцины «Спутник V» пришла в понедельник, 1 февраля.

«И ждем еще. Начали оперативно развозить по точкам вакцинации», — написал губернатор в Instagram.

До конца февраля ожидается прибытие еще 151 тысячи доз. Ранее в Нижнем Новгороде открыли 83 пункта вакцинации против Covid–19.





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