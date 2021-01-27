В Нижнем Новгороде открыли 83 пункта вакцинации против Covid–19

В 48 центральных больницах региона, а также поликлиниках и медицинских учреждениях Нижнего Новгорода уже работают пункты вакцинации. На сайте министерства здравоохранения опубликован полный список мест, где можно получить вакцину от Covid-19.

Ранее таких пунктов в регионе было всего 35, 12 из них — в Нижнем Новгороде. Кроме того, на сайте министерства здравоохранения Нижегородской области опубликована памятка для желающих прививаться от Covid-19. В ней отмечены противопоказания к вакцинации.





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Фото: pixabay