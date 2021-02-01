В Нижнем Новгороде сокращается число коек для пациентов с Covid–19

Региональное министерство здравоохранения сообщает о сокращении числа коек в регионе с 7665 до 5806. На сегодняшний день в регионе свободно 24% коечного фонда для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде создали вакцины от Covid–19 и ВИЧ в виде капель для носа.

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