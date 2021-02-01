В Нижнем Новгороде сокращается число коек для пациентов с Covid–19

В медицинских учреждениях Нижегородской области за последние три дня свернули 408 коек для пациентов с Covid–19.
Региональное министерство здравоохранения сообщает о сокращении числа коек в регионе с 7665 до 5806. На сегодняшний день в регионе свободно 24% коечного фонда для пациентов с коронавирусной инфекцией.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде создали вакцины от Covid–19 и ВИЧ в виде капель для носа.
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