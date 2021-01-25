В Нижнем Новгороде создали вакцины от Covid–19 и ВИЧ в виде капель для носа

Ученые Нижегородского НИИ имени Блохиной при участии ННГУ имени Лобачевского работают над созданием генно-инженерных вакцин для профилактики актуальных вирусных инфекций.

На сегодняшний день готовы вакцины против норовирусной, ротавирусной и ВИЧ-инфекции. Кроме того, создан прототип вакцины против Covid–19, основанный на оригинальной молекулярной платформе .

Специалисты нижегородского научно-образовательного центра в настоящее время ищут партнеров для внедрения проекта в повседневную жизнь.

«У нас уже проведены переговоры с Приволжским исследовательским медицинским университетом, который готов поддержать нас с проведением доклинических и клинических испытаний. Также мы ведем работу по привлечению российских инвесторов, которые могут выступить и как производственная площадка», — сообщил руководитель отдела аналитики АНО «Нижегородский НОЦ» Александр Тарасенко.

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Фото: архив пресс-службы правительства.