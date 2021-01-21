Нижегородский минздрав опроверг информацию о введении Covid–паспортов

В Нижнем Новгороде не планируют вводить Covid–паспорта. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.
«Вопрос введения паспортов вакцинированных от новой коронавирусной инфекции не рассматривается. В настоящее время прорабатывается вопрос мотивации тех нижегородцев, кто уже сделал прививку или еще только планирует вакцинацию», — добавили в министерстве.
Ранее сообщалось, что частные медцентры будут вакцинировать нижегородцев от Covid–19.
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