Нижегородский минздрав опроверг информацию о введении Covid–паспортов

«Вопрос введения паспортов вакцинированных от новой коронавирусной инфекции не рассматривается. В настоящее время прорабатывается вопрос мотивации тех нижегородцев, кто уже сделал прививку или еще только планирует вакцинацию», — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что частные медцентры будут вакцинировать нижегородцев от Covid–19.

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