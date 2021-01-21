Частные нижегородские медцентры будут вакцинировать нижегородцев от Covid–19

Министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов рассказал о вакцинации против Covid–19 в коммерческих медицинских центрах региона.
По словам министра здравоохранения Нижегородской области, коммерческим медицинским организациям предложили принять участие в прививочной кампании от COVID-19. Сейчас разрабатывается список учреждений, которые смогут оказывать эту услугу.
Вакцинацию смогут проводить только лицензированные клиники со специальным оборудованием. Медцентры должны иметь доступ к федеральному регистру вакцинации и регулярно обновлять данные.
Давид Мелик-Гусейнов добавил, что частные клиники получат препарат бесплатно и смогут самостоятельно устанавливать цену на оказание услуги по его введению.
Ранее сообщалось о подготовке комплексной программы для реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции в тяжелой форме.
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