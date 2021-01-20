В Нижегородской области разрабатывают программу реабилитации для переболевших Covid–19

Губернатор Нижегородской области ответил на вопросы граждан о возможности пройти реабилитацию после перенесенной коронавирусной инфекции в тяжелой форме. Глава региона сообщил, что подобных программ не существует, в том числе и на федеральном уровне. Однако сейчас в Нижнем Новгороде разрабатывают комплексную программу реабилитации для таких пациентов.

«Пока нет, так как нет федеральных стандартов. Переболевших ведут по их хроническим профилям. Но мы создаём такую комплексную программу сейчас», — ответил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что в Нижегородскую область поступит более 150 тысяч доз вакцин от COVID-19.

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Фото: pexels.