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В Нижегородской области разрабатывают программу реабилитации для переболевших Covid–19

В регионе готовят комплексную программу реабилитации для переболевших Covid–19. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области в Instagram.

 

Губернатор Нижегородской области ответил на вопросы граждан о возможности пройти реабилитацию после перенесенной коронавирусной инфекции в тяжелой форме. Глава региона сообщил, что подобных программ не существует, в том числе и на федеральном уровне. Однако сейчас в Нижнем Новгороде разрабатывают комплексную программу реабилитации для таких пациентов. 

«Пока нет, так как нет федеральных стандартов. Переболевших ведут по их хроническим профилям. Но мы создаём такую комплексную программу сейчас», — ответил Глеб Никитин.

 

Ранее сообщалось, что в Нижегородскую область поступит более 150 тысяч доз вакцин от COVID-19.

 

 

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Фото: pexels.

 

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