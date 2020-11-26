Нижегородский минздрав назвал основания для госпитализации при Covid–19

Глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов назвал показания, при которых необходима госпитализация с подозрением на Covid–19.

температура свыше 38,5

сатурация (уровень насыщения кислородом в крови) снизился до отметки в 94% и ниже

хронические заболевания — злокачественные опухоли, сахарный диабет и болезни дыхательной системы

Ранее министр здравоохранения Нижегородской области назвал сроки снижения заболеваемости Covid–19.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.