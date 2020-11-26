Нижегородский минздрав назвал основания для госпитализации при Covid–19

Министр здравоохранения Нижегородской области назвал основания для госпитализации при заражении коронавирусом.
Глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов назвал показания, при которых необходима госпитализация с подозрением на Covid–19.
- температура свыше 38,5
- сатурация (уровень насыщения кислородом в крови) снизился до отметки в 94% и ниже
- хронические заболевания — злокачественные опухоли, сахарный диабет и болезни дыхательной системы
Ранее министр здравоохранения Нижегородской области назвал сроки снижения заболеваемости Covid–19.
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