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Министр здравоохранения Нижегородской области назвал сроки снижения заболеваемости Covid–19

Нижегородский минздрав назвал сроки снижения заболеваемости коронавирусом. Наступающие холода замедлят развитие пандемии коронавируса.

 

По мнению министра здравоохранения Нижегородской области, наступление зимы и минусовых температур снизит процент заболевших вирусными респираторными заболеваниями — это касается как ОРВИ и гриппа, так и коронавируса. В основном это связано с сокращением личных и служебных встреч и контактов, которых в это время года становится значительно меньше. 

«С приходом холодов, минусовых температур контактов у людей станет меньше, сократится количество веселых встреч, совместных праздников – личных и корпоративных. С приходом зимы, если мы говорим про острые вирусные респираторные заболевания, процент заболевших традиционно снижается. С коронавирусом будет такая же ситуация, я более чем уверен в этом», — отмечает министр.  

Кроме того, Давид Мелик-Гусейнов сообщил о возможном росте заболевших с наступлением межсезонья — конец февраля – начало марта.

 

Ранее сообщалось, что в регионе зафиксировано 30 случаев повторного заражения COVID–19.


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