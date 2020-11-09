Министр здравоохранения Нижегородской области назвал сроки снижения заболеваемости Covid–19

По мнению министра здравоохранения Нижегородской области, наступление зимы и минусовых температур снизит процент заболевших вирусными респираторными заболеваниями — это касается как ОРВИ и гриппа, так и коронавируса. В основном это связано с сокращением личных и служебных встреч и контактов, которых в это время года становится значительно меньше.

«С приходом холодов, минусовых температур контактов у людей станет меньше, сократится количество веселых встреч, совместных праздников – личных и корпоративных. С приходом зимы, если мы говорим про острые вирусные респираторные заболевания, процент заболевших традиционно снижается. С коронавирусом будет такая же ситуация, я более чем уверен в этом», — отмечает министр.

Кроме того, Давид Мелик-Гусейнов сообщил о возможном росте заболевших с наступлением межсезонья — конец февраля – начало марта.

Ранее сообщалось, что в регионе зафиксировано 30 случаев повторного заражения COVID–19.



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