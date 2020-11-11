Нижегородская область получила 120,5 миллионов рублей на лекарства от Covid–19

Соглашения о поставке лекарств для амбулаторного лечения пациентов планируется заключить до конца этой недели.

«Препараты будут доставляться медработниками территориальных поликлиник, в том числе с привлечением с волонтеров», — отметил губернатор Нижегородской области. Также Глеб Никитин добавил, что схему лечения назначает врач, обычно пациенты принимают противовирусные, гормональные препараты, антибиотики и лекарства, влияющие на свертываемость крови.

Ранее сообщалось, что в нижегородские лаборатории поступит новое оборудование для тестирования на коронавирус.

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Фото: pexels.