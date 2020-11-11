Нижегородская область получила 120,5 миллионов рублей на лекарства от Covid–19

Из федерального бюджета выделено 120,5 миллионов рублей на закупку лекарственных препаратов для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в амбулаторных условиях.
Соглашения о поставке лекарств для амбулаторного лечения пациентов планируется заключить до конца этой недели.
«Препараты будут доставляться медработниками территориальных поликлиник, в том числе с привлечением с волонтеров», — отметил губернатор Нижегородской области. Также Глеб Никитин добавил, что схему лечения назначает врач, обычно пациенты принимают противовирусные, гормональные препараты, антибиотики и лекарства, влияющие на свертываемость крови.
Ранее сообщалось, что в нижегородские лаборатории поступит новое оборудование для тестирования на коронавирус.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.
Фото: pexels.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.