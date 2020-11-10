Нижегородским лабораториям установят новое оборудование для тестов на коронавирус

В нижегородские лаборатории поступит новое оборудование для тестирования на наличие коронавируса — из федерального бюджета выделят 15, 7 миллионов рублей. Сейчас в области исследования на новую коронавирусную инфекцию проводятся в 18 учреждениях. На выделенные средства планируется закупить оборудование для ПЦР–диагностики Covid–19.

«В результате можно будет увеличить объем проведения тестирования в областном центре СПИД и противотуберкулезном диспансере. Количество исследований возрастет на 2500 в сутки», — сообщил Глеб Никитин.

Ранее министр здравоохранения назвал сроки снижения заболеваемости коронавирусом.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.

Фото: pexels.