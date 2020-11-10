Нижегородским лабораториям установят новое оборудование для тестов на коронавирус

Из федерального бюджета выделят 15,7 миллионов рублей на закупку оборудования для тестов на Covid–19, которое поступит в нижегородские лаборатории.
В нижегородские лаборатории поступит новое оборудование для тестирования на наличие коронавируса — из федерального бюджета выделят 15, 7 миллионов рублей. Сейчас в области исследования на новую коронавирусную инфекцию проводятся в 18 учреждениях. На выделенные средства планируется закупить оборудование для ПЦР–диагностики Covid–19.
«В результате можно будет увеличить объем проведения тестирования в областном центре СПИД и противотуберкулезном диспансере. Количество исследований возрастет на 2500 в сутки», — сообщил Глеб Никитин.
Ранее министр здравоохранения назвал сроки снижения заболеваемости коронавирусом.
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Фото: pexels.
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