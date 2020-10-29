В Нижегородском «Стригино» открыли пункт тестирования на коронавирус

В аэропорту «Стригино» работает пункт тестирования на Covid–19 — он располагается на первом этаже терминала. Тестирования проводят сотрудники медцентра с соблюдением всех мер предосторожности в специально оборудованном процедурном кабинете.
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В аэропорту «Стригино» работает пункт тестирования на Covid–19 — он располагается на первом этаже терминала. Тестирования проводят сотрудники медцентра с соблюдением всех мер предосторожности в специально оборудованном процедурном кабинете.
Пункт тестирования на коронавирус работает круглосуточно, но с кратковременными техническими перерывами. Пройти процедуру может любой желающий — при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.
Итоги тестирования сообщаются в течение трех дней по СМС, номеру телефона или электронной почте. Все интересующие вопросы можно задать специалистам по телефону 8 (831) 261-81-93 или на стойке информации аэропорта «Стригино».
Ранее сообщалось, что аэропорт «Стригино» переходит на зимнее расписание.
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Фото: pexels.
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