Нижегородский аэропорт переходит на зимнее расписание

Аэропорт «Стригино» в Нижнем Новгороде в ночь с 24 на 25 октября перейдет на зимний режим работы. Авиакомпании изменят расписание, частоту вылетов и появятся новые направления — полеты по 17 маршрутам будут выполнять 11 авиакомпаний.
Выберите свой город:
Ваш город
Аэропорт «Стригино» в Нижнем Новгороде в ночь с 24 на 25 октября перейдет на зимний режим работы. Авиакомпании изменят расписание, частоту вылетов и появятся новые направления — полеты по 17 маршрутам будут выполнять 11 авиакомпаний.
В зимний период работы аэропорт будет осуществлять в основном внутрироссийские перелеты. Ежедневно запланировано до семи вылетов в московские Шереметьево и Домодедово авиакомпаниями — «Аэрофлот» и «Сибирь». В Санкт-Петербург будет до трех вылетов в день авиакомпаниями — «РусЛайн», «ИрАэро» и Nord Wind совместно с авиакомпанией Пегас Флай. Также возобновится авиасообщение между Нижним Новгородом и Калининградом и Нижними Новгородом и Уфой.
«Стригино» также изменит расписание перелетов на российские курорты — до шести рейсов в неделю запланировано в Сочи, дважды в неделю до Симферополя, трижды — в Минеральные Воды, кроме того, можно будет улететь в Краснодар, Ростов на дону, Пермь и Саратов.
Международных вылетов будет не так много — Дубай, Пхукет, Ереван, Санья и Нячанг. Зимний режим продлится до последней субботы марта, когда аэропорты и авиакомпании перейдут на летний режим работы.
Ранее сообщалось, что аэропорт «Стригино» вошел в десятку самых красивых в России.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.
Фото: инстаграм аэропорта Стригино.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.