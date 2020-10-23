Нижегородский аэропорт переходит на зимнее расписание

В зимний период работы аэропорт будет осуществлять в основном внутрироссийские перелеты. Ежедневно запланировано до семи вылетов в московские Шереметьево и Домодедово авиакомпаниями — «Аэрофлот» и «Сибирь». В Санкт-Петербург будет до трех вылетов в день авиакомпаниями — «РусЛайн», «ИрАэро» и Nord Wind совместно с авиакомпанией Пегас Флай. Также возобновится авиасообщение между Нижним Новгородом и Калининградом и Нижними Новгородом и Уфой.

«Стригино» также изменит расписание перелетов на российские курорты — до шести рейсов в неделю запланировано в Сочи, дважды в неделю до Симферополя, трижды — в Минеральные Воды, кроме того, можно будет улететь в Краснодар, Ростов на дону, Пермь и Саратов.

Международных вылетов будет не так много — Дубай, Пхукет, Ереван, Санья и Нячанг. Зимний режим продлится до последней субботы марта, когда аэропорты и авиакомпании перейдут на летний режим работы.

Ранее сообщалось, что аэропорт «Стригино» вошел в десятку самых красивых в России.

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Фото: инстаграм аэропорта Стригино.