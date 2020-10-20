Пик заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области ожидают в ноябре

В Нижегородской области отмечается заметный рост заболеваемости коронавирусом — министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов рассказал о ситуации в регионе.
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В Нижегородской области отмечается заметный рост заболеваемости коронавирусом — министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов рассказал о ситуации в регионе.
По оценке Давида Мелик-Гусейнова, при соблюдении мер профилактики Нижегородская область окажется на пике заболеваемости во второй декаде ноября.
«Рост продолжается. Торможения и плато пока нет. Но меры по эпид безопасности обязательно дадут ощутимый результат. Люди все больше ходят в масках».
Кроме того, министр здравоохранения сообщил, что медицина перегружена, ежедневно вводится в эксплуатацию около 250–300 больничных коек, а сдача тестов на коронавирус доходит до 13 тысяч в сутки.
«Все службы работают на максимуме возможности. Скорая помощь перегружена. Часть вызовов, которые раньше выполнялись скорой помощью, носят статус неотложных. Выводим новые силы, новые машины, новых молодых специалистов», — сообщил Мелик-Гусейнов.
Ранее, губернатор Нижегородской области ввел новые коронавирусные ограничения.
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Фото: Instagram Давида Мелик–Гусейнова.
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