В Нижегородской области вводятся ограничения по коронавирусу

Основные положения из указа о режиме повышенной готовности:

Возобновляется режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, беременных и больных хроническими заболеваниями. Если вы относитесь к этим группам, вы можете получить больничный лист с 12 октября Работодателей просят перевести офисных сотрудников на удаленку, если это возможно Предприятия просят проработать разное время начала рабочего дня, чтобы работники приходили на работу и находились в общественном транспорте в разное время

Кроме того, все нижегородцы обязаны находится в магазинах в средствах защиты, торговые сети не должны допускать людей в общий зал без масок, та же ситуация с общественным транспортом — автобус не должен отправляться, если в салоне пассажиры без масок. За нарушения будут привлекать к ответственности транспортные организации.

«Будут усилены проверки соблюдения правил санитарной безопасности. По данным нашего минздрава, более 90% вновь заболевших пренебрегали маской», — сообщил губернатор Глеб Никитин.

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