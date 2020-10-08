В Нижегородской области вводятся ограничения по коронавирусу

Губернатор Нижегородской области опубликовал в Instagram новые ограничения, связанные с коронавирусом.
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Губернатор Нижегородской области опубликовал в Instagram новые ограничения, связанные с коронавирусом.
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С тревогой смотрю на статистику заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Знаю, что вы тоже этим обеспокоены. Да, идёт рост. 7 октября - 227 случаев. Завтра будет больше 230. За неделю количество «ковидных» коек в стационарах увеличилось на треть – до 3150. К сожалению, много сложных пациентов. Нам снова нужно мобилизоваться и дисциплинироваться. По итогам координационного штаба с Роспотребнадзором вношу изменения в Указ. Глобальных новшеств не будет - актуализируем положения документа и будем активнее контролировать исполнение: 1. Возобновляется режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, беременных и больных хроническими заболеваниями. Если вы относитесь к этим группам, вы можете получить больничный лист с 12 октября. Соблюдайте строгую самоизоляцию! 2. Работодателей просим перевести всех офисных сотрудников на удаленку. Нормативы не устанавливаем - всех, кого можете. 3. Предприятия просим проработать разное время начала рабочего дня. Чтобы работники приходили и ехали на работу в транспорте в разное время. Всех волнует возвращение ограничений. Меньше всего я хочу этого, учитывая, с каким трудом мы все открывали. Коронавирус накладывается на грипп, вернули плановую медицину - больницы заполняются. Если в парикмахерских, кафе, на предприятиях будут нарушать санитарные правила, придётся точечно их закрывать. Если это ваша отрасль - уже сейчас примите меры! В магазинах нужно всегда быть в маске. Надевая ее только на кассе, вы никому не помогаете. Сети не должны пускать в зал без масок. За нарушение будем штрафовать сети. Автобус не должен ехать, если в салоне пассажиры без масок. За нарушения будем привлекать к ответственности транспортные организации. Дал поручение минтрансу проработать возможность предоставления бесплатных масок в транспорте для пожилых. Прошу каждого проявить личную ответственность. Мы должны сплотиться, как в самом начале карантина, и защитить себя, близких и окружающих. Будут усилены проверки соблюдения правил санитарной безопасности. Практика показывает, что меры работают! Они не бесполезны! По данным нашего минздрава, более 90% вновь заболевших пренебрегали маской. Берегите себя и близких!
Основные положения из указа о режиме повышенной готовности:
Кроме того, все нижегородцы обязаны находится в магазинах в средствах защиты, торговые сети не должны допускать людей в общий зал без масок, та же ситуация с общественным транспортом — автобус не должен отправляться, если в салоне пассажиры без масок. За нарушения будут привлекать к ответственности транспортные организации.
«Будут усилены проверки соблюдения правил санитарной безопасности. По данным нашего минздрава, более 90% вновь заболевших пренебрегали маской», — сообщил губернатор Глеб Никитин.
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