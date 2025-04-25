Хохлома с вызовом: в Нижнем появилось пространство, где старинный промысел предстает в современном прочтении

Создатели пространства совместили старинные техники с инновационными дизайнерскими решениями. Здесь и современная продукция бренда «Хохлома»: коллекция одежды, аксессуаров, предметов интерьера и посуды — фарфора и деревянной утвари (ее создавали в сотрудничестве с известным дизайнером Аленой Ахмадуллиной), и выставка «Золото за Волгой. 10 историй о хохломе».

Куратором экспозиции выступила Алиса Савицкая, а архитектурную концепцию разработало нижегородское бюро MISH Studio. Экспозиция разделена на тематические зоны: история, технология, традиция, классика, эксперимент, дизайн и голос эпохи (осторожно, тут сводит олдскулы: те самые стульчики из детского сада!), рисунок и ложки (куда без них!). Ценные исторические экспонаты для нового пространства предоставили Семеновский историко-художественный музей и Нижегородский государственный историко-архитектурный музея-заповедник. В итоге получился новый взгляд на привычный НХП, который ломает шаблонные представления о хохломской росписи.

Алиса Савицкая, куратор экспозиции “Золото за Волгой. 10 историй о хохломе”, главный куратор студии «Тихая», приглашенный куратор Музея Москвы: «Мы отошли от классического хронологического рассказа, перемешав предметы разных исторических периодов, и показали их в очень строгом и стильном дизайнерском решении, которое подчеркивает, форму, цвет и особенности росписи»

Софья Юдина, директор АНО «Хохлома»: «Современная хохлома для каждого дизайнера своя. Каждый видит в этом декоративно-прикладном искусстве очень близкий ему культурный код. Хохлома — это наша с вами рефлексия на то, что для нас ценно, наш опыт. Это очень широкий слой социальной идентичности. Кто мы такие? Очень глубокий вопрос».

У выставки есть онлайн-версия, а в ближайшие дни здесь проводят мастер-классы по хохломской росписи и экскурсии со свободным посещением (не требуются даже запись или предварительная регистрация): 26-27 апреля с 13:00 до 19:00 и 1-4 мая с 14:00 до 19:00.

Текст: Анастасия Степанова

Фото: Анастасия Волкова