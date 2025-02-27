«Русский дух через монументальность»: креативный директор бренда «Хохлома» Алена Ахмадуллина о том, как «подружить» современный интерьер и народный промысел

В декабре в московском ГУМе открылся бутик Хохлома x Alena Akhmadullina. На 600 м² поместились не только премиум-луки и ювелирные украшения, но и интерьерный декор, деревянная утварь и мебель. И нет это теперь не просто хохломские стульчики и лошадки, на которых проводили свое детство миллениалы. Поговорили с дизайнером о том, как осовременить почти четырехсотлетний промысел, в какой интерьер впишется диван в форме кудрины (!) и сколько времени потребовалось на создание коллекции.
Мое погружение в волшебный мир хохломы началось со знакомства с мастерами и художниками фабрики, которые обладают знанием уникальной технологии. А также с изучения архивов фабрики и краеведческого музея города Семенова. В течение многих месяцев мы общались с ведущими специалистами по истории народного искусства – искали, изучали, фотографировали образцы хохломы, которые ранее были мало известны. Так, во Всероссийском музее декоративного искусства мы исследовали сотни уникальных образцов XIX века, за что особая благодарность директору музея Елене Викторовне Титовой
В результате мы выяснили, что за 365 лет истории хохломы ее стиль значительно трансформировался, но некоторые приемы и детали оставались неизменными. Их стилизацию мы и взяли за основу синтеза новой хохломы, в которой традиционные мотивы соединены с современным дизайном. На разработку дизайна ушло три месяца, еще два – на проработку конструктива и создание готовых изделий.
Мы создавали образцы, которые отражают русскость, несут в себе традиционные элементы хохломской росписи – диван в форме кудрины, стулья со спинкой в форме флорального элемента и многое другое. Они отлично впишутся в пространство в новом русском стиле – дом, квартиру или, быть может, аутентичный ресторан. То есть как бытовые пространства, так и общественные.
С одной стороны, вся коллекция отражает русский дух через монументальность – древесина в этом смысле идеальный материал. С другой стороны, мы понимали, что современные интерьеры требуют уютных, изящных форм, поэтому коллекция получилась адаптивной — под разнообразные интерьерные решения. Здесь, безусловно, большую роль играет взгляд дизайнера и его способность гармонично сочетать стили.
Основной упор мы сделали на натуральные материалы. Большая часть изделий выполнена из массива дуба, дополненная по необходимости натуральным шпоном дуба. Для мягких элементов отбирались премиальные мебельные ткани.
Сейчас мы наблюдаем глобальный тренд на поиск вдохновения в национальных кодах, их переосмысление в дизайне и использование в нестандартных формах. Отсюда — много интересных актуальных проектов, интересных в том числе и молодому поколению. Я уверена, что этот мировой тренд будет с нами много лет, а значит, внимание к традиционным промыслам будет возрастать. Здесь самое главное сохранить ДНК промысла, переработать его и сделать современным.
Для нас с самого начала было важным, чтобы предметы из наших коллекций были не просто красивыми арт-объектами, но полноценно встраивались в современный быт, а это возможно только при сохранении функциональности. Мы стремились создать целостный концепт предметно-бытовой среды на основе самобытного русского стиля, но выраженный языком современного дизайна, создать товары, которые хочется использовать каждый день.
Мы видим, как развивается и становится популярным тренд на русскость. Люди больше смотрят вглубь себя, обращаются к корням, гордятся своей идентичностью. Это и делает хохлому актуальной и в интерьере, и в других направлениях — от одежды до ювелирных украшений. Мы адаптировали ее под цветовые гаммы, наиболее востребованные сегодня, использовали экологичные материалы, придавали такие формы, которые возможно интегрировать в современные дома, в том числе с хай-тек решениями, и наша мебель с ними прекрасно сочетается.
Фото: пресс-служба бренда «Хохлома», Саша Мурашкин
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