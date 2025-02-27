«Русский дух через монументальность»: креативный директор бренда «Хохлома» Алена Ахмадуллина о том, как «подружить» современный интерьер и народный промысел

Сейчас мы наблюдаем глобальный тренд на поиск вдохновения в национальных кодах, их переосмысление в дизайне и использование в нестандартных формах. Отсюда — много интересных актуальных проектов, интересных в том числе и молодому поколению. Я уверена, что этот мировой тренд будет с нами много лет, а значит, внимание к традиционным промыслам будет возрастать. Здесь самое главное сохранить ДНК промысла, переработать его и сделать современным.

Для нас с самого начала было важным, чтобы предметы из наших коллекций были не просто красивыми арт-объектами, но полноценно встраивались в современный быт, а это возможно только при сохранении функциональности. Мы стремились создать целостный концепт предметно-бытовой среды на основе самобытного русского стиля, но выраженный языком современного дизайна, создать товары, которые хочется использовать каждый день.

Мы видим, как развивается и становится популярным тренд на русскость. Люди больше смотрят вглубь себя, обращаются к корням, гордятся своей идентичностью. Это и делает хохлому актуальной и в интерьере, и в других направлениях — от одежды до ювелирных украшений. Мы адаптировали ее под цветовые гаммы, наиболее востребованные сегодня, использовали экологичные материалы, придавали такие формы, которые возможно интегрировать в современные дома, в том числе с хай-тек решениями, и наша мебель с ними прекрасно сочетается.